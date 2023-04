Concert de l’école de musique de Thierry Spazzi 1 rue du Pont Paquis, 22 juillet 2023, Juniville.

Pour la treizième année, l’école de musique de Thierry Spazzi s’installe chez Paul Verlaine autour d’une passion commune : LA MUSIQUE !.

2023-07-22

1 rue du Pont Paquis

Juniville 08310 Ardennes Grand Est



For the thirteenth year, Thierry Spazzi’s music school will be at Paul Verlaine’s house with a common passion: MUSIC!

Por decimotercer año, la escuela de música de Thierry Spazzi se instala en Paul Verlaine con una pasión común: ¡LA MÚSICA!

Im dreizehnten Jahr richtet sich die Musikschule von Thierry Spazzi bei Paul Verlaine ein und widmet sich einer gemeinsamen Leidenschaft: DER MUSIK!

