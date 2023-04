Exposition de photographie et peinture 1 rue du Pont Paquis Juniville Catégories d’Évènement: Ardennes

Exposition de photographie et peinture 1 rue du Pont Paquis, 1 mai 2023, Juniville. – Jean-Marc Vesseron, photographie – Mauricette Moreau, peinture.

– Jean-Marc Vesseron, photography – Mauricette Moreau, painting – Jean-Marc Vesseron, fotografía – Mauricette Moreau, pintura – Jean-Marc Vesseron, Fotografie – Mauricette Moreau, Malerei Mise à jour le 2023-03-29 par Ardennes Tourisme

