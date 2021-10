Juniore @ Gaîté Lyrique La Gaîté Lyrique, 23 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 19h30 à 22h

payant

Juniore grandit ! Après presque trois ans de concerts un peu partout dans le monde, un nouvel album « Un, Deux, Trois », est sorti début 2020.

Enregistré par Samy Osta (La Femme, Feu ! Chatterton) ce nouvel album de Juniore est rempli de ces sonorités particulières, de ce savoureux mélange des genres et des époques et de la délicatesse brute qui caractérisent Juniore. Les nouvelles ritournelles continuent d’explorer le monde moderne tel qu’on ne l’imaginait pas tout à fait dans la France des sixties. Un genre de rencontre improbable entre Brigitte Bardot muse et l’univers loufoque des B-52’s – des chansons qui racontent l’époque actuelle dans tout ce qu’elle a de plus anachronique. À travers des slows langoureux, des rythmes qui twistent, Juniore raconte des histoires d’amour et de désamour, sceptiques et convaincues, toujours graves et légères, portées par des mélodies imprégnées des culture 60’s acidulée et teintées de mélancolie apocalypse, un genre de « yéyé noir » dont seul Juniore a le secret.

Toujours nostalgique, mais jamais rétro. Avec son charme discret, Juniore n’est pas à un paradoxe près. Mené par Anna Jean, le groupe de garçonnes à géométrie variable n’est pas simplement féministe ni seulement féminin. Sur scène, un personnage fantasque et mystérieux les accompagne. Comme dans un jeu de tarot que l’on bat, pour ce nouvel album, Juniore se produit à trois. « Un, Deux, Trois » Anna Jean chante de sa voix veloutée et partage guitares et claviers avec l’électrique Samy Osta, Swanny Elzingre est lumineuse et toute en forces sensuelles à la batterie.

Une co-réalisation La Gaîté Lyrique et Radical Production.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

3, 4 : Réaumur – Sébastopol (134m) 3, 11 : Arts et Métiers (247m)



Date complète :

