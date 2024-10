Junior Fishing Tour la compétions pêche des jeunes Lotois ! Plan d’eau Ecoute s’il pleut Gourdon, samedi 26 octobre 2024.

Junior Fishing Tour la compétions pêche des jeunes Lotois ! Plan d’eau Ecoute s’il pleut Gourdon Lot

Le junior fishing tour est un nouveau circuit (compétitions) de pêche né d’une collaboration entre la Fédération Nationale pour la Pêche en France et la Fédération Française de Pêche Sportive.

Le concept est simple, il existe 2 circuits, une manche pêche au coup et une manche pêche aux leurres (pêche itinérante du bord) !!! Le JFT est réservé aux mineurs. Les compétitions se déroulent dans la bonne humeur et dans la convivialité et peuvent permettre, pour les mieux classés, de se qualifier pour la finale régionale. Bien entendu, les mieux classés des finales régionales pourront même prétendre à la finale nationale !

La fédération de pêche du Lot a fait le choix de porter 4 manches, 2 coups et 2 leurres. Les 2 premières manches arrivent très vite!!!!

La 1ère manche pêche au coup est fixée le 26 octobre sur le plan d’eau d’Ecoute s’il pleut à Gourdon. Les inscriptions se font directement via le site helloasso.

Modalités

Avoir entre 9 et 17 ans

Savoir nager

Carte de pêche obligatoire

PAF 10€ 1010 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 08:00:00

fin : 2024-10-26 17:00:00

Plan d’eau Ecoute s’il pleut D704

Gourdon 46300 Lot Occitanie

