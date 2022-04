Jungle run Charquemont Charquemont Catégories d’évènement: Charquemont

Doubs

Jungle run Charquemont, 20 mai 2022, Charquemont. Jungle run piste 1 Station de la Combe St Pierre Charquemont

2022-05-20 18:00:00 – 2022-05-20 23:59:00 piste 1 Station de la Combe St Pierre

Charquemont Doubs Charquemont EUR 5 Course d´obstacles en relais par équipe de 2 pour les enfants et équipes de 3 pour les adultes, avec une finale à l´américaine (élimination à chaque tour) pour les 10 meilleures équipes. skiclubdamprichard@gmail.com Course d´obstacles en relais par équipe de 2 pour les enfants et équipes de 3 pour les adultes, avec une finale à l´américaine (élimination à chaque tour) pour les 10 meilleures équipes. piste 1 Station de la Combe St Pierre Charquemont

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Charquemont, Doubs Autres Lieu Charquemont Adresse piste 1 Station de la Combe St Pierre Ville Charquemont lieuville piste 1 Station de la Combe St Pierre Charquemont Departement Doubs

Charquemont Charquemont Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charquemont/

Jungle run Charquemont 2022-05-20 was last modified: by Jungle run Charquemont Charquemont 20 mai 2022 Charquemont Doubs

Charquemont Doubs