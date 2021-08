Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Jura, Lac-des-Rouges-Truites JUNGLE RED TRAIL 5ème édition Lac-des-Rouges-Truites Lac-des-Rouges-Truites Catégories d’évènement: Jura

JUNGLE RED TRAIL 5ème édition Lac-des-Rouges-Truites, 29 août 2021, Lac-des-Rouges-Truites. JUNGLE RED TRAIL 5ème édition 2021-08-29 – 2021-08-29 LE BUGNON 164 Lieu-dit Les Thévenins

Lac-des-Rouges-Truites Jura 6 EUR 5eme édition du Jungle RED trail au Lac des Rouges Truites, dimanche 29 aout 2021. Course d’obstacles déjantée au milieu du Mont Noir.

Départ enfant à 11h : 1km Tarif : 3€

dernière mise à jour : 2021-07-13

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lac-des-Rouges-Truites Autres Lieu Lac-des-Rouges-Truites Adresse LE BUGNON 164 Lieu-dit Les Thévenins Ville Lac-des-Rouges-Truites lieuville 46.60084#6.00535