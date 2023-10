Jungle en voie d’illumination au Jardin des Plantes Jardin des Plantes Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 22 novembre 2023 au dimanche 21 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Tarif

plein : 18€ / Tarif réduit : 15€

Forfait

tribu 2 adultes & 2 enfants de moins de 13 ans : 60€

Gratuit

pour les moins de 3 ans

Pour la cinquième édition de son festival « En voie d’illumination », et après avoir mis à l’honneur les espèces en voie d’extinction (2018), les océans (2019), l’évolution de la vie (2021) et la faune minuscule (2022), le Muséum national d’Histoire naturelle propose un nouveau voyage autour du globe à la découverte de l’extraordinaire biodiversité des forêts tropicales humides, alliant féérie, histoire naturelle et sensibilisation à la protection de ce patrimoine unique.

Réparties sur quatre continents – Asie, Océanie, Amérique du

Sud, Afrique -, les forêts tropicales abriteraient plus de la moitié des

espèces animales et végétales connues dans le monde. « Jungle en voie

d’illumination » donne un aperçu de cette richesse à travers un parcours

foisonnant, mettant en scène des espèces caractéristiques, spectaculaires ou

insolites : félins redoutables, grenouilles étonnantes, fleurs géantes et

autres merveilles.

Une

exposition immersive et passionnante composée de centaines de structures

lumineuses – dont plusieurs dizaines animées -, à découvrir au Jardin des

Plantes de Paris du 22 novembre 2023 au 21 janvier 2024.

Conçues en lien avec les

scientifiques du Muséum, les sculptures sont des créations originales éclairées

avec des ampoules LED à faible consommation. Elles sont produites par China Light Festival,

une entreprise chinoise du Sichuan qui utilise le savoir-faire des lanternes

traditionnelles pour concevoir des parcours lumineux et des

expériences immersives.

Jardin des Plantes Place Valhubert 75005 Paris

China Light Festival B.V. Jungle en voie d’illumination au jardin des plantes