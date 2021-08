Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy JUNGLE CRUISE Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du jeudi 12 août au samedi 14 août à Cinéma d’Erquy

Durée : 2h 8min Réalisateur : Jaume Collet-Serra Interprètes : Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons, Jack Whitehall, Veronica Falcon **Synopsis** : Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers – sans parler de forces surnaturelles – dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière… aventure (Disney) Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T17:30:00 2021-08-12T19:30:00;2021-08-14T17:30:00 2021-08-14T19:30:00

