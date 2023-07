Jungle : concert ultra-funky pour la sortie du nouvel album « Volcano » Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jungle : concert ultra-funky pour la sortie du nouvel album « Volcano » Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 24 octobre 2023, Paris. Du mardi 24 octobre 2023 au mercredi 25 octobre 2023 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif unique : 43 € Le groupe britannique Jungle et sa musique ultra-funky viennent embraser le CENTQUATRE-PARIS pendant deux soirs pour fêter la sortie de Volcano, nouvel album incandescent. Loin de la jungle et drum’n’bass que son nom semble promettre, Jungle mélange allègrement funk, disco, electro, soul, pop et hip-hop en un cocktail détonant à l’irrésistible pouvoir euphorisant. Inclassable, cette musique parcourue par une fièvre hédoniste invite à danser jusqu’au bout de la nuit. L’expérience se réalise au mieux avec Volcano, nouvel album, riche de 14 morceaux. Sur une voie triomphale depuis son premier album éponyme, Jungle (2014), le groupe emporte tout le monde sur son passage, le public comme la critique. Piloté en studio par le binôme fondateur, Tom McFarland et Josh Lloyd-Watson, il adopte sur scène une configuration élargie – intégrant d’autres instrumentistes et des choristes – pour offrir un show autant immersif que festif. Horaires 19h30 : ouverture des portes

20h00 : 1ère partie

21h00 : Jungle Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/jungle.html +33153355000 billetterie@104.fr https://dice.fm/event/wrbnr-jungle-25th-oct-le-centquatre-paris-tickets

