JUNGLE BY NIGHT + Maison Vivante Espace Nelson Mandela, 15 mars 2022, La Chapelle-d'Armentières.

Espace Nelson Mandela, le mardi 15 mars à 20:00

### Première partie : Le duo instrumental Maison Vivante s’amuse à jouer des musiques électroniques avec des instruments acoustiques. Un set qui oscille entre Groove, House et Hip-Hop avec une énergie communicative et un désir viscéral de faire danser ! ### JUNGLE BY NIGHT : La tribu festive Jungle By Night s’est immergée dans l’histoire de l’Afro-beat pour concocter un cocktail détonnant d’éthiopic-jazz, de J.B.’s-afro, de Fela-funk, de Lagos-rock et d’Addis-Abeba-highlife. Dignes héritiers de la musique de Fela Kuti, ces neuf Amsteldamois combinent avec originalité jazz, funk africain et rock psychédélique. Un son roots, à l’ancienne, des thèmes qui semblent tout droit sortis des cerveaux du « Godfather of éthio-jazz » Mulatu Astatke ou de feu Gétatchèw Mèkurya ; et le tout groove comme au cœur d’un night-club surchauffé d’Abuja. Partout chez eux, les Jungle By Night livrent une Analog Dance Music nourrie aux sources Funk, Jazz et KrautRock et invitent à la danse lors de concerts multivitaminés !

5€ sur réservation

La MEL et l’Aéronef présentent les belles sorties à La Chapelle d’Armentières

Espace Nelson Mandela La Chapelle D’Armentières 329 route nationale La Chapelle-d’Armentières Nord



