Date et horaire exacts : Du 30 octobre au 20 novembre 2021

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 20h à 21h30

Robert Wilson ouvre à nouveau les pages hypnotiques de son Livre de la jungle, ode à l’esprit d’enfance, en terre sauvage. « Penser avec les yeux, écouter de tout son corps », dit Robert Wilson. Ainsi fait Mowgli, le petit d’homme élevé par des loups, grandi parmi les animaux, qui ne sont pas tous des enfants de choeur… Répondant à la commande d’Emmanuel Demarcy-Mota d’un spectacle pour tous, Robert Wilson a choisi cette fable, en écho avec sa palette, où l’ombre ne vit qu’avec la lumière. Tout comme le Bien et le Mal à l’oeuvre dans ce récit initiatique, mené en douze tableaux chantés-dansés, loin de toute imagerie nostalgique, au rythme de la musique énergisante de CocoRosie. Hathi la narratrice aux oreilles d’éléphant est vêtue d’une robe blanche du temps des colonies, celui de Rudyard Kipling, né en Inde britannique. Bagheera est une diva moulée dans une robe hyper-sexy, Shere Khan le tigre arbore une chemise orange fluo et un costume de rockeur mauvais genre… Avec fantaisie, ce théâtre musical se fait forêt de signes: ombres chinoises délicatement ciselées, crudité pop d’une lumière de projecteur, souplesse d’un filet à papillon, raideur de poteaux télégraphiques sous un ciel vide. Rattroupant sa superbe équipe, Robert Wilson raconte, aussi, combien humains et animaux habitent une même nature, menacée. MISE EN SCÈNE, DÉCORS & LUMIÈRES Robert Wilson

MUSIQUE & PAROLES CocoRosie D’APRÈS RUDYARD KIPLING THE JUNGLE BOOK // COSTUMES JACQUES REYNAUD // METTEUR EN SCÈNE ASSOCIÉ CHARLES CHEMIN // COLLABORATION À LA SCÉNOGRAPHIE ANNICK LAVALLÉE-BENNY // COLLABORATION AUX LUMIÈRES MARCELLO LUMACA // COLLABORATION À LA CRÉATION DES COSTUMES PASCALE PAUME // DESIGN SONORE NICK SAGAR // DESIGN MAQUILLAGE MANU HALLIGAN // DIRECTION MUSICALE DOUGLAS WIESELMAN AVEC HEZA BOTTO, WILLIAM EDIMO, NAÏS EL FASSI, YUMING HEY, ROBERTO JEAN, LAETITIA LALLE BI BENIE, EMMA LIÉGEOIS, JO MOSS, OLGA MOUAK, FRANÇOIS PAIN-DOUZENEL & LES MUSICIENS TAKUYA NAKAMURA, ASYA SORSHNEVA, TEZ, DOUGLAS WIESELMAN PRODUCTION Théâtre de la Ville-Paris. COPRODUCTION Les Théâtres de la Ville de Luxembourg – Les Nuits de Fourvière, Festival international de la Métropole de Lyon – Düsseldorfer Schauspielhaus, Düsseldorf – Manchester International Festival – Teatro della Pergola, Florence – deSingel, Anvers – Festspielhaus St. Pölten (AT). EN ASSOCIATION AVEC EdM Productions-Elisabetta di Mambro. CORÉALISATION Théâtre de la Ville-Paris – Théâtre du Châtelet – Festival d’Automne à Paris. Spectacles -> Jeune public Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr

