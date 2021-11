Jungle Book Reimagined Théâtre du Châtelet, 15 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 au 26 mai 2022 :

dimanche de 15h à 16h20

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 19h à 20h20

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h20

payant

Les aventures de l’enfant-loup, dansées en quête de lien avec la nature : et si Mowgli vivait aujourd’hui ?

Akram Khan avait dix ans quand il interpréta le jeune Mowgli du Livre de la jungle, adapté en danse indienne. À jamais, le célèbre livre de Rudyard Kipling lui donna le goût de la scène! Presque 40 ans après, il réimagine aujourd’hui les aventures du petit garçon élevé par les loups sous un jour écologiste. Car si le recueil de Kipling évoque en sourdine le lien entre humains et animaux, il faut d’urgence réinventer nos récits fondateurs pour réconcilier Nature et Culture. Aussi Khan voit-il dans l’histoire de Mowgli celle d’un jeune réfugié climatique. Sur une musique originale de Jocelyn Pook, accompagnée par la fille de Ravi Shankar, légende de la musique indienne, ce narrateur chorégraphique hors pair invite dix danseuses et danseurs à s’immerger dans les sublimes animations de Naaman Azhari, et les projections de Yeast Culture, artistes visuels qui ont déjà enchanté DESH et Chotto Desh.

Spectacles -> Danse

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m)



Spectacles -> Danse Enfants;En famille

Date complète :

