June Todd • Luke Anger • Fade au Supersonic SUPERSONIC, 11 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 11 janvier 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

JUDE TODD

(Indie pop – The Orchard – Fréjus, FR)

Le jeune chanteur franco-anglais Jude Todd propose des sonorités indie-pop, accompagnées de sons basses / synthés des 80’s et de claviers « lo-fi », à mi-chemin entre easy life, Metronomy, beabadoobee et Harry Styles. Jude Todd a sorti ce 14 octobre son premier EP « Life on the Riviera ». Son nouveau single « Regular Guy » a été nommé Track of The Week par la BBC Introduing (qui avait déjà joué ses 2 singles précédents) mi-octobre.

LUKE ANGER

(Indie pop lofi – Paris, FR)

Luke Anger, à ne pas lire à l’anglaise, car non il ne l’est pas mais aussi et surtout, il n’est pas en colère ; c’est un homme élégant au regard d’enfant porté vers le futur. Son rêve ? Aller dans l’espace à bord d’une fusée pour y bâtir un monde où la couleur serait reine. Ne lui demandez pas quelle est sa couleur préférée, il vous répondra qu’il n’en a pas, pour lui elles se valent toutes, elles se modifient et s’influencent mutuellement ce qui les rend toutes belles. C’est un peu la sensation que l’on peut retrouver dans la musique de Luke Anger, une musique pleine de couleurs, de teintes, de structures parfois complexes, différente mais singulière. Une palette d’émotions nous transportant dans un ailleurs cosmique, Voilà ce que nous promet son deuxième album intitulé Orange, prévu pour le printemps 2022.

FADE

(Rythme & blues – Paris, FR)

“Fade is a based multi-skilled classical and electric guitarist, pianist, and music producer. He seems to transmit such a creative air of breathless energy into his music, using his incredible skills to constantly be evolving all the time “ – A&R

La production de Fade a des nombreuses influences:

l’expérimentation musicale des Beatles et David Bowie, le “storytelling” de Bruce Springsteen et Dylan, les atmosphères sombres et passionnantes des Radioheads et les nuances jazz de Coltrane, Davis et Evans.

Le musicien couvre une large culture musicale, à partir des vieux artistes du passé jusqu’aux plus électroniques d’aujourd’hui.

Le 8th Mai 2020, Fade publie son premier EP “After Midnight”: 4 chansons de style Pop / Jazz recreant un monde romantic et nostalgique, dans lequel s’emerge Cinderella’s Fancy Eyes (Décrit comme un ““tender masterpiece which we certainly won’t forget about in a hurry” – A&R).

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

