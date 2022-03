June / The White Lions Épicerie Bio Mon P’tit Colibri Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Épicerie Bio Mon P’tit Colibri, le samedi 2 avril à 20:00

Mon P’tit Colibri organise une soirée concert le samedi 2 avril à partir de 20h avec : – The White Lions (Blues Rock) [https://www.facebook.com/TheWhiteLions13](https://www.facebook.com/TheWhiteLions13) – June (Pop Rock) [https://l.facebook.com/l.php](https://l.facebook.com/l.php)… Boissons et Restauration sur place Épicerie Bio Mon P’tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Tél : 06 62 77 36 57 Réservation conseillée ♫♫♫ Épicerie Bio Mon P’tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Aix-en-Provence Luynes Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T23:30:00

