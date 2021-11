June + HighFive La Scène, 19 novembre 2021, Aix-en-Provence.

June + HighFive

La Scène, le vendredi 19 novembre à 19:30

17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 : JUNE ************** June, le coup de cœur garanti : le nouveau duo de Sara White et de Manon Kokomo. Deux filles qui surfent sur la nouvelle vague et nous transportent dans une ambiance folk-plage. Une guitare, un ukulélé, quelques percus et surtout 2 voix très complices. ************** 21h : HIGH FIVE ************** High Five : “Des reprises de chansons que tout le monde a dans la tête passés à la moulinette d’une énergie résolument rock : notre but c’est de vous faire chanter, danser, sauter jusqu’à plus soif ! Venez faire la fête avec nous !” [https://www.facebook.com/highfivefr/](https://www.facebook.com/highfivefr/)

Entrée libre

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



