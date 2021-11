Lille médiathèque de Wazemmes Lille, Nord June Bug « toy set » • Maxi’Mômes médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

June Bug a troqué ses amplis et ses batteries le temps d’un concert bricolé et intimiste. Aidé d’un toy piano, de cloches, de mégaphones, d’une guitare et d’une petite boîte à rythme, le groupe vous réserve un set acoustique adapté aux plus jeunes. ——————- Tout public Durée : environ 1h ——————- _Dans le cadre du festival jeune public_ [_Maxi’Mômes_](https://maisonsfolie.lille.fr/maximomes-2021)_, du 8 au 12 décembre_

Gratuit

June Bug nous réserve un concert jeune public à la médiathèque de Wazemmes médiathèque de Wazemmes 134 rue de l’Abbé Aerts 59 000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T16:00:00 2021-12-08T17:00:00

