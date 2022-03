Jumpoland-Structures gonflables Pouldreuzic, 6 mars 2022, Pouldreuzic.

Jumpoland-Structures gonflables Salle Omnisports Rue Hent Kreisker Pouldreuzic

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle Omnisports Rue Hent Kreisker

Pouldreuzic Finistère Pouldreuzic

L’APEL Notre Dame de Lorette organise une journée Jumpoland : un grand parc de jeu pour les enfants comprenant de nombreuses structures gonflables et divers jeux.

Une buvette et des gourmandises seront présentes également.

OUVERT à TOUS les enfants et adultes du pays Bigouden et d’ailleurs .

Pass vaccinal obligatoire

apel.notredamedelorette@gmail.com +33 6 07 30 23 35 http://www.nd-lorette.fr/

Salle Omnisports Rue Hent Kreisker Pouldreuzic

