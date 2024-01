Jumpoland Structures gonflables Salle Omnisports Pouldreuzic, dimanche 10 mars 2024.

Jumpoland Structures gonflables Salle Omnisports Pouldreuzic Finistère

L’APEL Notre Dame de Lorette organise une journée Jumpoland un grand parc de jeu pour les enfants comprenant de nombreuses structures gonflables et divers jeux. Ce sera la fête des petits et des grands !

Une buvette et des gourmandises seront présentes également.

OUVERT à TOUS les enfants et adultes du pays Bigouden et d’ailleurs. .

Salle Omnisports Hent Kreisker

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne apel.notredamedelorette@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10



L’événement Jumpoland Structures gonflables Pouldreuzic a été mis à jour le 2024-01-24 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN