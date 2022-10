Jumpoland – structures gonflables Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-16 10:00:00 – 2022-10-16 19:00:00

Finistre Un parc éphémère s’installe à Plouguerneau, à l’initiative du Hockey Club Pagan. Structures gonflables, jeux en bois, maquillage et de nombreuses animations, dans un espace couvert et chauffé de 1000m². +33 2 98 65 68 02 Salle Jean Tanguy Route de Saint-Michel Plouguerneau

