Jumpoland, structures gonflables à Huelgoat Huelgoat Huelgoat Catégories d’évènement: Finistre

Huelgoat

Jumpoland, structures gonflables à Huelgoat Huelgoat, 29 octobre 2022, Huelgoat. Jumpoland, structures gonflables à Huelgoat

Huelgoat Finistre OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

2022-10-29 – 2022-10-30 Huelgoat

Finistre Huelgoat Jumpoland, des structures gonflables sur 1000m² à Huelgoat les 29 et 30 Octobre de 10h à 19h à la salle omnisports.

De nombreuses animations (maquillage, confiseries…)

Tarifs : 6€ par enfant, 2.50€ par adulte, gratuit pour les moins de 2 ans. Huelgoat

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Huelgoat Autres Lieu Huelgoat Adresse Huelgoat Finistre OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ Ville Huelgoat lieuville Huelgoat Departement Finistre

Huelgoat Huelgoat Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/huelgoat/

Jumpoland, structures gonflables à Huelgoat Huelgoat 2022-10-29 was last modified: by Jumpoland, structures gonflables à Huelgoat Huelgoat Huelgoat 29 octobre 2022 Finistre Huelgoat Huelgoat Finistre OT MONTS D'ARREE - YEUN ELEZ

Huelgoat Finistre