Rue des Vieux Chênes Salle omnisports Riec-sur-Bélon Finistre Salle omnisports Rue des Vieux Chênes

2022-10-29 10:00:00 – 2022-10-30 19:00:00

Finistre La fête pour petits et grands !

Structures gonflables, jeux en bois et de nombreuses animations !

1000 m² de jeux gonflables, espace couvert et chauffé, confiseries.

Organisé par Apel Sacré Coeur. +33 2 98 65 68 02 Salle omnisports Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon

