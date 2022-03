Jumpoland Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Locmaria-Plouzané

Jumpoland Locmaria-Plouzané, 19 mars 2022, Locmaria-Plouzané. Jumpoland Route de Pen Ar Menez Espace Keralaurent, Salle Ponant Locmaria-Plouzané

2022-03-19 – 2022-03-20 Route de Pen Ar Menez Espace Keralaurent, Salle Ponant

Locmaria-Plouzané Finistère Locmaria-Plouzané Sructures de jeux gonflables pour enfants et autres animations (maquillage, jeux en bois). Confiserie et restauration sur place. apelstjosephlocmaria@gmail.com Sructures de jeux gonflables pour enfants et autres animations (maquillage, jeux en bois). Confiserie et restauration sur place. Route de Pen Ar Menez Espace Keralaurent, Salle Ponant Locmaria-Plouzané

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Route de Pen Ar Menez Espace Keralaurent, Salle Ponant Ville Locmaria-Plouzané lieuville Route de Pen Ar Menez Espace Keralaurent, Salle Ponant Locmaria-Plouzané Departement Finistère

Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmaria-plouzane/

Jumpoland Locmaria-Plouzané 2022-03-19 was last modified: by Jumpoland Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané 19 mars 2022 finistère Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané Finistère