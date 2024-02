Jumpoland route de pen ar menez Locmaria-Plouzané, samedi 23 mars 2024.

Jumpoland route de pen ar menez Locmaria-Plouzané Finistère

Événement à Locmaria Le retour du JUMPOLAND!

Emmenez vos enfants sauter, rigoler et se défouler sur des structures géantes!

Plus de 1000 m2 de structures gonflables pour les petits et les grands, …, tout est prévu pour passer un super moment en famille (RESTAURATION SUR PLACE et confiserie/ barbe à papa sur place, stands: maquillage,…).

Bonne ambiance et rires sont assurés! .

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

route de pen ar menez Complexe sportif Keralaurent

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne secre.apel29280@gmail.com

