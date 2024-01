JumpoLand Géant Salle omnisport Loperhet, mardi 27 février 2024.

Salle omnisport Loperhet

Viens rebondir au JumpoLand Géant !

9 Attractions pour petits et plus grands de quoi s’amuser pour tout le monde !

Projet organisé par les jeunes de l’association Log’Ado dans le but de financer un séjour à Barcelone.

Vente de boissons, gâteaux, bonbons, barbes à papa et crêpes sur place.

Accessible à partir de 3 ans et pour les plus de 12 ans venant seuls une attestation d’autorisation parentale sera à télécharger sur le site de Vivre au Pays de Daoulas. https://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/events/1685/ .

Salle omnisport Allée du trimaran

Loperhet 29470 Finistère Bretagne

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-02-27 18:00:00



