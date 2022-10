Jumpo Land Géant Loperhet Loperhet Loperhet Catégories d’évènement: Finistre

Loperhet

Jumpo Land Géant Loperhet Loperhet, 25 octobre 2022, Loperhet. Jumpo Land Géant Loperhet

rue du stade salle omnisports Loperhet Finistre OT LANDERNEAU – DAOULAS salle omnisports rue du stade

2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-28 18:00:00

salle omnisports rue du stade

Loperhet

Finistre Loperhet Viens rebondir au Jumpo Land Géant de Loperhet !

Projet organisé par les jeunes de l’Espace Jeunes de Loperhet et ceux de l’association Log Ado dans le but de diminuer le prix d’un séjour à Paris en commun !

9 structures gonflables accessibles à partir de 3 ans. Pour les plus de 12 ans venant seuls : une attestation d’autorisation parentale est à télécharger sur le site de la mairie de Loperhet.

Sur place : vente de gâteaux faits maison, bonbons, barbe à papa, boissons, crêpes…

Venez vous amuser en famille ! +33 6 11 12 27 69 salle omnisports rue du stade Loperhet

dernière mise à jour : 2022-10-21 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Loperhet Autres Lieu Loperhet Adresse Loperhet Finistre OT LANDERNEAU - DAOULAS salle omnisports rue du stade Ville Loperhet lieuville salle omnisports rue du stade Loperhet Departement Finistre

Loperhet Loperhet Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Jumpo Land Géant Loperhet Loperhet 2022-10-25 was last modified: by Jumpo Land Géant Loperhet Loperhet Loperhet 25 octobre 2022 Finistre Loperhet rue du stade salle omnisports Loperhet Finistre OT LANDERNEAU - DAOULAS

Loperhet Finistre