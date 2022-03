JUMPING JEUNES CHEVAUX – HARAS DE LA VALLÉE Le Pré-d’Auge, 5 avril 2022, Le Pré-d'Auge.

JUMPING JEUNES CHEVAUX – HARAS DE LA VALLÉE HARAS DE LA VALLÉE D16 Le Pré-d’Auge

2022-04-05 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-07 17:30:00 17:30:00 HARAS DE LA VALLÉE D16

Le Pré-d’Auge Calvados Le Pré-d’Auge

Le Haras de la Vallée organise un “JUMPING JEUNES CHEVAUX” les 5, 6, 7 Avril à Notre Dame d’Estrées.

Honneur aux Jeunes chevaux & Poneys

Restauration sur place – Nombreux exposants

La saison continue au Haras de la Vallée avec ce concours dédié aux jeunes chevaux et poneys ! Nous vous proposons 26 épreuves sur 3 jours.

AU PROGRAMME :

MARDI 5 AVRIL

PISTE 1

EP1 : 5 ans Qualif Autres

EP2 : 5 ans Qualif SF+AA

EP3 : 6 ans Qualif Autres

EP4 : 6 ans Qualif SF+AA

EP5 : Formation 4

PISTE 2

EP6-7 : Formation 1

EP8 : Formation 2

MERCREDI 6 AVRIL

PISTE 1

EP9 : 4 ans Qualif Autres

EP10 : 4 ans Qualif SF+AA

EP11 : 5 ans Qualif Autres

EP12 : 5 ans Qualif SF+AA

EP13 : 6 ans Qualif Autres chrono

EP14 : 6 ans Qualif SF+AA chrono

EP15 : 6 ans Qualif SF+AA chrono

PISTE 2

EP16 : Formation 2

EP17: Formation 3

EP18 : Jeunes Poneys 4 ans C

EP19 : Jeunes Poneys 4 ans D

EP20 : Jeunes Poneys 5 ans C

EP21 : Jeunes Poneys 5 ans D

EP22 : Jeunes Poneys 6 ans C

EP23 : Jeunes Poneys 6 ans D

JEUDI 7 AVRIL

PISTE 1

EP24 : 4 ans Qualif Autres SHF-vidéo

EP25 : 4 ans Qualif SF+AA

EP26 : Formation 3

Le Haras de la Vallée organise un “JUMPING JEUNES CHEVAUX” les 5, 6, 7 Avril à Notre Dame d’Estrées.

Honneur aux Jeunes chevaux & Poneys

Restauration sur place – Nombreux exposants

La saison continue au Haras de la Vallée avec ce concours dédié…

https://www.xn--haras-valle-kbb.com/

Le Haras de la Vallée organise un “JUMPING JEUNES CHEVAUX” les 5, 6, 7 Avril à Notre Dame d’Estrées.

Honneur aux Jeunes chevaux & Poneys

Restauration sur place – Nombreux exposants

La saison continue au Haras de la Vallée avec ce concours dédié aux jeunes chevaux et poneys ! Nous vous proposons 26 épreuves sur 3 jours.

AU PROGRAMME :

MARDI 5 AVRIL

PISTE 1

EP1 : 5 ans Qualif Autres

EP2 : 5 ans Qualif SF+AA

EP3 : 6 ans Qualif Autres

EP4 : 6 ans Qualif SF+AA

EP5 : Formation 4

PISTE 2

EP6-7 : Formation 1

EP8 : Formation 2

MERCREDI 6 AVRIL

PISTE 1

EP9 : 4 ans Qualif Autres

EP10 : 4 ans Qualif SF+AA

EP11 : 5 ans Qualif Autres

EP12 : 5 ans Qualif SF+AA

EP13 : 6 ans Qualif Autres chrono

EP14 : 6 ans Qualif SF+AA chrono

EP15 : 6 ans Qualif SF+AA chrono

PISTE 2

EP16 : Formation 2

EP17: Formation 3

EP18 : Jeunes Poneys 4 ans C

EP19 : Jeunes Poneys 4 ans D

EP20 : Jeunes Poneys 5 ans C

EP21 : Jeunes Poneys 5 ans D

EP22 : Jeunes Poneys 6 ans C

EP23 : Jeunes Poneys 6 ans D

JEUDI 7 AVRIL

PISTE 1

EP24 : 4 ans Qualif Autres SHF-vidéo

EP25 : 4 ans Qualif SF+AA

EP26 : Formation 3

HARAS DE LA VALLÉE D16 Le Pré-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-03-25 par