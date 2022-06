Jumping international Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux, 7 juillet 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Jumping international Saint-Quay-Portrieux

Les Prés Mario Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

2022-07-07 08:00:00 – 2022-07-10 20:00:00

Saint-Quay-Portrieux

Côtes d’Armor

En 2022, le Jumping de Saint-Quay-Portrieux célèbre sa 60 ème édition !

Concours de sauts d’obstacles (CSO), comptant pour la qualification aux championnats de France, ouvert aux amateurs et professionnels.

16 épreuves, 50 bénévoles, Plus de 350 cavaliers, 450 chevaux, 6 000 spectateurs attendus : le temps d’un week-end prolongé, entre compétition et temps conviviaux, le stade équestre des Prés Mario se fera le temple de la discipline.

À ne pas manquer parmi les différentes épreuves : le relais à l’américaine déguisé du vendredi en fin de journée, l’épreuve de puissance le samedi vers 18h (record de 2m10 à battre !), et bien sûr le Grand Prix Pro 1,40m du dimanche vers 15h.

En plus des courses très prisées par les cavaliers professionnels, de nombreuses animations sont à prévoir.

Restauration sur place, entrée gratuite.

jumping.st.quay.px@gmail.com

Saint-Quay-Portrieux

