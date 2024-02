Jumping International de La Baule 2024 Stade François André La baule, jeudi 6 juin 2024.

Jumping International de La Baule 2024 La Baule accueillera l’élite du Saut d’obstacles du 06 au 09 juin 2024 au stade François André pour le CSIO 5* de France. Quatre jours placés sous le signe de l’excellence, durant lesquels les me… 6 – 9 juin Stade François André Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T08:30:00+02:00 – 2024-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T08:30:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

La Baule accueillera l’élite du Saut d’obstacles du 06 au 09 juin 2024 au stade François André pour le CSIO 5* de France.

Quatre jours placés sous le signe de l’excellence, durant lesquels les meilleurs couples mondiaux courront sur la mythique piste en herbe pour le plus grand plaisir des spectateurs. Un beau CSI 1* se déroulera en parallèle des compétitions du 5* pour des amateurs chevronnés.

Suivez les actualités et le programme sur www.labaule-cheval.com

Stade François André Avenue de Rosières 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 02 80 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 88 28 »}, {« type »: « email », « value »: « organisation@labaule-cheval.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-cheval.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/jumping-international-de-la-baule-2024-la-baule.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-cheval.com/fr/ »}]

FAMILLE LOISIRS