Jumping International de Dinard 5* Centre Equestre du Val-Porée Dinard, jeudi 18 juillet 2024.

Jumping International de Dinard 5* Centre Equestre du Val-Porée Dinard Ille-et-Vilaine

Dans un écrin de verdure comme toujours paré de rose, l’édition 2024 du concours hippique international se tiendra du 18 au 21 juillet sur le site du Val Porée ! Un rendez-vous mythique incontournable qui s’annonce haut en couleurs !

Ce sera la 9ème édition du Jumping International de Dinard 5*

Les meilleurs chevaux et cavaliers du monde Une vingtaine de nations représentées 150 cavaliers et plus de 300 chevaux, vont cette année encore rivaliser dans 4 niveaux de compétition Un CSI YH pour les jeunes chevaux de 7 ans, un CSI 1* pour les cavaliers amateurs, un CSI 3* et le très réputé CSI5* prisé par l’élite mondiale,

Du terrain en sable à l’amphithéâtre de la piste en herbe, les quelques 45 000 spectateurs attendus pourront profiter, dans un cadre idyllique, des grands moments de sport !

du jeudi 18 au dimanche 21 Juillet 2024

Centre Équestre du Val-Porée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18

fin : 2024-07-21

Centre Equestre du Val-Porée 20 Rue du Val Porée

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

