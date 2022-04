Jumping International de Cannes Cannes Cannes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Cannes

Jumping International de Cannes Cannes, 2 juin 2022, Cannes. Jumping International de Cannes Stade des Hespérides Avenue de Lérins Cannes

2022-06-02 – 2022-06-04 Stade des Hespérides Avenue de Lérins

Cannes Alpes-Maritimes En plein cœur de la ville, à deux pas de la Croisette et de la Méditerranée, le Jumping international de Cannes, étape française du très prestigieux “Longines Global Champions Tour”… +33 4 92 98 62 77 https://www.jumpingcannes.com/ Stade des Hespérides Avenue de Lérins Cannes

dernière mise à jour : 2022-04-12 par Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Cannes Autres Lieu Cannes Adresse Stade des Hespérides Avenue de Lérins Ville Cannes lieuville Stade des Hespérides Avenue de Lérins Cannes Departement Alpes-Maritimes

Cannes Cannes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cannes/

Jumping International de Cannes Cannes 2022-06-02 was last modified: by Jumping International de Cannes Cannes Cannes 2 juin 2022 Alpes-Maritimes Cannes

Cannes Alpes-Maritimes