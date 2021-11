Jumping International de Bordeaux Parc des Expositions de Bordeaux, 3 février 2022, Bordeaux.

Jumping International de Bordeaux

du jeudi 3 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à Parc des Expositions de Bordeaux

Rendez-vous du 3 au 6 février au Parc des Expositions de Bordeaux pour retrouver les meilleurs cavaliers du circuit international. 4 jours de sport de haut niveau avec la très convoitée **épreuve Coupe du Monde FEI Longines de saut d’obstacles**, une **étape de la Coupe du Monde FEI d’Attelage**, le **Devoucoux Indoor Derby** (cross indoor) … Du Spectacle avec à l’affiche **2 soirées d’exception avec le Cadre Noir de Saumur** les mercredi 2 et jeudi 3 février. Sans oublier le Salon du Cheval pour découvrir les dernières tendances et technologies de la filière équestre et son programme d’animations pour petits et grands. A noter également **le Salon des Etalons de Sport de Bordeaux**, le rendez-vous de l’élevage sportif pour aller à la rencontre des grands haras français.

Jumping International de Bordeaux : du Sport, du Spectacle et un Salon

Parc des Expositions de Bordeaux Cours Charles Bricaud, 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T09:30:00 2022-02-03T23:00:00;2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T09:30:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T08:30:00 2022-02-06T18:30:00