Jumping international à l'hippodrome de Cabourg les 3,4 et 5 juin 2022

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à 14390 Cabourg



L’hippodrome de Cabourg au coeur du pays d’Auge sera le théâtre d’un événement international de saut d’obstacles du 3 au 5 juin 2022 En effet pour sa deuxième édition, CABOURG CLASSIC accueillera quelques-uns des plus grands cavaliers mondiaux sur les pistes de la Dives et des Tribunes fraîchement rénovées l’année dernière pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. Au programme de cet événement d’envergue internationale un CSI 3*, CSI 1* et un CSI Jeunes Chevaux ainsi que de nombreuses animations pour le grand public, avec un village des exposants, un marché des producteurs locaux, des spectacles ou encore des initiations à la pratique équestre. En lieu et place de la Coupe des Nations, l’hippodrome de Cabourg accueillera du 3 au 5 juin 2022 un événement international de saut d’obstacles. 14390 Cabourg Av. Michel d’Ornano, 14390 Cabourg Cabourg Calvados

