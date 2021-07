Jumping d’été Casteljaloux, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Casteljaloux.

Jumping d’été 2021-07-10 – 2021-07-14

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Règlement de la Major Cup : ouverte aux cavaliers de 40 ans et plus, barème A en 2 manches avec barrage au chrono. Première manche mardi 13/07 après-midi, seconde manche mercredi 14/07 après-midi.

La préparatoire 80 sera support de l’épreuve élégance, les plus beaux couples seront classés par un jury trié sur le volet.

Derby 110 le dimanche 11/07. Grand prix 130 le mercredi 14/07.

La Casa Flamenca assurera repas et apéritifs.

Un écran géant sera présent sur le site et retransmettra tous les parcours.

La Casa Flamenca assurera repas et apéritifs.

Un écran géant sera présent sur le site et retransmettra tous les parcours.

Casteljump

