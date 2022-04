Jumping des Sables Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Jumping des Sables Arcachon, 26 mai 2022, Arcachon. Jumping des Sables Centre équestre d’Arcachon Avenue Pierre Frondaie Arcachon

2022-05-26 – 2022-05-29 Centre équestre d’Arcachon Avenue Pierre Frondaie

Arcachon Gironde Différentes épreuves de sauts d’obstacles auront lieu au Centre équestre d’Arcachon.

Rendez-vous samedi pour l’épreuve mythique et spectaculaire : le Derby plage Pereire.

Cet environnement exceptionnel, avec le Bassin d’Arcachon en toile de fond, ne laisse aucun public indifférent.

Restauration sur place du jeudi midi au dimanche midi.

Village exposants sur place.

Centre Équestre et plage Pereire.

Gratuit. Ouvert à tout public Différentes épreuves de sauts d’obstacles auront lieu au Centre équestre d’Arcachon.

Rendez-vous samedi pour l’épreuve mythique et spectaculaire : le Derby plage Pereire.

Cet environnement exceptionnel, avec le Bassin d’Arcachon en toile de fond, ne laisse aucun public indifférent.

Restauration sur place du jeudi midi au dimanche midi.

Village exposants sur place.

Centre Équestre et plage Pereire.

Gratuit. Ouvert à tout public +33 5 57 52 97 97 Différentes épreuves de sauts d’obstacles auront lieu au Centre équestre d’Arcachon.

Rendez-vous samedi pour l’épreuve mythique et spectaculaire : le Derby plage Pereire.

Cet environnement exceptionnel, avec le Bassin d’Arcachon en toile de fond, ne laisse aucun public indifférent.

Restauration sur place du jeudi midi au dimanche midi.

Village exposants sur place.

Centre Équestre et plage Pereire.

Gratuit. Ouvert à tout public @droits réservés

Centre équestre d’Arcachon Avenue Pierre Frondaie Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Centre équestre d'Arcachon Avenue Pierre Frondaie Ville Arcachon lieuville Centre équestre d'Arcachon Avenue Pierre Frondaie Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Jumping des Sables Arcachon 2022-05-26 was last modified: by Jumping des Sables Arcachon Arcachon 26 mai 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde