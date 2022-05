Jumping des Iles de Lyon par l’Ecurie Thomas Lévêque Neyron Catégories d’évènement: Ain

Neyron 01700 Neyron Le Jumping des Iles de Lyon est une compétition de saut d’obstacles d’envergure nationale. Une programmation ludique et accessible sera proposée avec la sensibilisation au respect de la nature et de la biodiversité.

Un village de start-up sera présent. thomasleveque.ecurie@gmail.com +33 6 65 13 89 16 https://www.thomas-leveque.com/presentation/ chemin de l’Ile Grand Parc Miribel Jonage Neyron

