Jumping de Luxeuil, Concours de Saut d’Obstacle amateur Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Jumping de Luxeuil, Concours de Saut d’Obstacle amateur Luxeuil-les-Bains, 10 juin 2022, Luxeuil-les-Bains. Jumping de Luxeuil, Concours de Saut d’Obstacle amateur Route de Breuches Centre équestre Luxeuil-les-Bains

2022-06-10 08:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 Route de Breuches Centre équestre

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 0 0 Compétitions de saut d’obstacle, plusieurs épreuves se déroulant du matin au soir (environ de 8 h à 18 h). Entrée sur le site totalement gratuite pour tous. Buvette ouverte sur place, avec restauration possible (sandwiches, assiettes, frites, crêpes, etc.). ce.luxeuil@wanadoo.fr +33 3 84 40 22 83 http://centre-equestre-luxeuil.e-monsite.com/ Compétitions de saut d’obstacle, plusieurs épreuves se déroulant du matin au soir (environ de 8 h à 18 h). Entrée sur le site totalement gratuite pour tous. Buvette ouverte sur place, avec restauration possible (sandwiches, assiettes, frites, crêpes, etc.). Route de Breuches Centre équestre Luxeuil-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Luxeuil-les-Bains Adresse Route de Breuches Centre équestre Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Route de Breuches Centre équestre Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Jumping de Luxeuil, Concours de Saut d’Obstacle amateur Luxeuil-les-Bains 2022-06-10 was last modified: by Jumping de Luxeuil, Concours de Saut d’Obstacle amateur Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 10 juin 2022 Haute-Saône Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône