Jump'in Deauville – CSI 2*, CSI 1* et Amateurs Gold Tour FFE – Esthederm 14 avenue Ox and Bucks Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult Calvados

2023-04-27 – 2023-04-30

2023-04-27 – 2023-04-30

Organisé depuis 15 ans en collaboration avec l'association Deauville Sports Equestres, le Jump'in Deauville promet, comme à l'accoutumée, un savoureux cocktail mixant sport et festivités. Réunissant une quinzaine de nations, l'événement regroupe trois niveaux de compétitions : un CSI 2*, un CSI 1* et, pour les cavaliers français amateurs, une étape du circuit fédéral baptisé « Amateurs Gold Tour FFE – Esthederm ». Près de 400 couples cavaliers / chevaux sont attendus.

contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 04 http://www.pole-international-cheval.com/

