JUMP La jeunesse met en scène la culture urbaine Centre social la Capelette Marseille 10e Arrondissement, samedi 1 juin 2024.

Cet atelier de pratique artistique -cinéma, danse, spectacle et événement, théâtre fait partie de la programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire qui se déploie en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques.Enfants

Evénement autour des arts urbains intégrant des ateliers artistiques, des espaces de rencontres et d’échanges entre jeunes issus du centre social et ceux des autres structures de proximité. Le projet intègre des stages d’écriture, sessions en studio et réalisation d’un clip, du breakdance, skate, arts éphémères, scène ouverte, représentation théâtrale.



La Ville de Marseille soutient, via la Direction du Lien Social, de la Vie Associative et de l’Engagement Citoyen, des projets Olympiade Culturelles portées par des structures sociales. .

Centre social la Capelette 221 avenue de la Capelette

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-30



