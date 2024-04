JUMP! La Cartonnerie de Reims Reims, jeudi 6 juin 2024.

JUMP! Culture & Sport en Grand Est 6 – 23 juin La Cartonnerie de Reims Dans la limite des places disponibles

Un événement « survitaminé » à la croisée de la culture et du sport.

Du 6 au 23 juin, La Cartonnerie fusionne culture et sport dans un laboratoire urbain ouvert et innovant. Totalement gratuit*, cet événement majeur de fin de saison permettra, durant 3 week-ends, de célébrer trois nouvelles disciplines olympiques jeunes, urbaines, et spectaculaires, intrinsèquement liées à la mode et à la musique. Une expérience vivante et multigénérationnelle, où performances créatives et virtuoses célèbreront la street culture dans un décor extérieur spécialement créé pour l’occasion. Un mois de juin à vivre sous le signe de la légèreté, de la diversité, du dépassement de soi et du jeu.

3 week end – 3 disciplines olympiques

démo, contests, battles

06>08 JUIN · BASKETBALL 3X3 + CONCERTS

13>16 JUIN · SKATEBOARD + CONCERTS

19>23 JUIN · BREAKDANCE & GRAFF + CONCERTS

Un lieu de vie esprit playground

Des concerts, à l’extérieur et à l’intérieur + un espace mini-Jump! avec des jeux, des démos et des ateliers diy + des conférences + des expo + des dj set + à boire et à manger…

Découvrir toute la programmation.

* A l’exception de 3 soirées se déroulant dans les salles de La Cartonnerie.

La Cartonnerie de Reims 84 rue du docteur Lemoine, Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 36 72 40 http://www.cartonnerie.fr [{« link »: « https://www.cartonnerie.fr/le-projet/jump-0623-juin-2024/ »}] La Cartonnerie, c’est 3 espaces scéniques, 6 studios de répétition et un espace de restauration baptisé « Le Floor » ouvert à tous chaque soir de concert. La Cartonnerie, c’est aussi de l’accompagnement artistique, des ateliers pour les enfants, des projections, des expositions, des formations et La Magnifique Society festival en guise de bouquet final !

©La Cartonnerie / Agence Blokk