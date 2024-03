Jump in Vercors La Matrassière Saint-Julien-en-Vercors, dimanche 14 avril 2024.

Jump in Vercors dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 avril La Matrassière 660

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Viens rebondir, prendre de la hauteur ! Les saltos et le bas à mousse n’attendent que toi ! Une découverte ludique du trampoline, sous la houlette d’un moniteur diplômé.

La Matrassière Hameau de la Matrassière 26420 Saint Julien en Vercors Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@clvhonealpes.org 0476361471 http://www.clvrhonealpes.org

