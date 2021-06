Jump in Tech Epitech, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Nantes.

2021-07-05

Horaire :

Gratuit : oui

Jump in Tech est un programme intensif et innovant, d’initiation au numérique et à l’informatique, à destination des filles de 14 à 17 ans. Une formation de 4 semaines pendant l’été, 100 % gratuite, soutenue par le Ministère de l’Education National et l’Académie de Nantes. En présentiel (4 semaines) à Nantes :du 5 au 23/7 : EPITECH NANTES et du 26/7 au 4/8/21 : Le Palace, lieu d’innovation du numérique de Nantes Public : toutes les filles âgées entre 14 et 17 ans, motivées et disponibles pendant toute la durée du programme. Une formation intensive au numérique, animée par 2 formateur-trice-s numériques, comprenant de la programmation informatique, la création de sites web, la réalisation et le montage de vidéos, la découverte des métiers du futur, des échanges avec des professionnel-le-s du numérique, etc.Pas de prérequis, 100 % gratuit avec prise en charge du matériel informatique, des repas et des titres de transport ! Informations et inscriptions : becomtech.fr Organisé par BECOMTECH, première association de référence pour les filles de 14 à 25 ans œuvrant à la mixité dans l’informatique & le numérique.

Epitech 5 rue d’Alger Centre-ville Nantes