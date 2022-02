Jump & Dunk Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Jump & Dunk Tarbes, 16 mars 2022, Tarbes.
TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes

2022-03-16 14:00:00 – 2022-03-16 16:00:00
TARBES Avenue Pierre de Coubertin
Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Si vos enfants ont 8 à 12 ans et plus, ils vont adorer participer à ces tournois de basket 3 x 3 avec les joueuses du TGB ! Jump & Dunk, ce sont 5 tournois gratuits pour découvrir cette nouvelle discipline olympique avec explication des règles du 3 x 3, démonstration et arbitrage par 2 joueuses professionnelles et 1 joueuse Espoir du TGB. Organisation : TGB et GIP Politique de la Ville

Partenariat : Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et la Ville de Tarbes Le + : Invitation au match TGB/Villeneuve d’Ascq du 19 mars 2022 pour les participants > Flyer Jump & Dunk en téléchargement : Voir document dans le bloc Coordonnées +33 7 85 84 25 74 TARBES Avenue Pierre de Coubertin Tarbes

