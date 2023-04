Été Actif – Découverte de l’escalade Jumilhac-le-Grand Jumilhac-le-Grand Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Jumilhac-le-Grand . Envie d’escalader ? Un site naturel impressionnant au pied du Château de Jumilhac vous permettra de découvrir ce sport.

Tous niveaux ; à partir de 6 ans ; 10 personnes maximum par groupe

Encadrement par un professionnel diplômé. (NaturOtrement)

Se chausser correctement

+33 5 53 52 55 43

