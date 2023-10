Caravane-Terre de jeux 2024 Jumilhac-le-Grand, 26 octobre 2023, Jumilhac-le-Grand.

Jumilhac-le-Grand,Dordogne

Sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature

Une occasion de découvrir gratuitement les disciplines présentes aux Jeux Olympiques et paralympiques pour les enfants de 8 à 11 ans !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Team sports, individual sports and outdoor sports

A free opportunity for children aged 8 to 11 to discover the disciplines featured at the Olympic and Paralympic Games!

Deportes de equipo, deportes individuales y deportes al aire libre

Una oportunidad gratuita para que los niños de 8 a 11 años descubran las disciplinas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Mannschaftssportarten, Einzelsportarten und Sportarten in der Natur

Eine Gelegenheit für Kinder von 8 bis 11 Jahren, kostenlos die Disziplinen zu entdecken, die bei den Olympischen und Paralympischen Spielen vertreten sind!

Mise à jour le 2023-09-29 par Isle-Auvézère