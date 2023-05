Concert de Wyman Low FT. Bob Marley Rhue, 29 juillet 2023, .

WYMAN LOW vous invite à célébrer Bob Marley en proposant des concerts 100% composés de reprises de celui sans qui le Reggae n’aurait pas connu un tel essor. Des tubes intemporels, des « pépites » moins connues mais tout aussi savoureuses, découvrez ou re-découvrez en live, l’incomparable répertoire de cet ange parti trop tôt.

Repas-Concert (19h30) / Concert seul à 21h.

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Rhue Salle de spectacle

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



WYMAN LOW invites you to celebrate Bob Marley by offering concerts 100% composed of covers of the one without whom Reggae would not have known such a rise. Timeless hits, lesser known but equally tasty « nuggets », discover or rediscover live, the incomparable repertoire of this angel who left too soon.

Meal-Concert (7:30 pm) / Concert alone at 9 pm

WYMAN LOW le invita a celebrar a Bob Marley ofreciéndole conciertos compuestos íntegramente por versiones del hombre sin el cual el Reggae no habría florecido. Éxitos intemporales, « pepitas » menos conocidas pero igualmente sabrosas, descubra o redescubra en directo el incomparable repertorio de este ángel que se fue demasiado pronto.

Comida y concierto (19.30 h) / Concierto solo a las 21.00 h

WYMAN LOW lädt Sie ein, Bob Marley zu feiern, indem er Ihnen Konzerte anbietet, die zu 100 % aus Coverversionen von Bob Marley bestehen, ohne den der Reggae nicht so einen Aufschwung erlebt hätte. Zeitlose Hits, weniger bekannte, aber ebenso schmackhafte « Nuggets » – entdecken Sie das unvergleichliche Repertoire dieses Engels, der viel zu früh gestorben ist, live oder wieder.

Essen und Konzert (19.30 Uhr) / Einzelkonzert um 21 Uhr

Mise à jour le 2023-03-29 par Isle-Auvézère