Été Actif – Découverte du tir à l’arc Rocher de l’Isle, 27 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand.

Un peu d’initiation sur le pas de tir et ensuite partez avec votre arc sur un parcours de randonnée, dans le cadre privilégié de Jumilhac-le-Grand. Encadrement par un professionnel diplômé

RDV Rocher de l’Isle..

Rocher de l’Isle

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A little initiation on the shooting range and then set off with your bow on a hiking trail, in the privileged setting of Jumilhac-le-Grand. Supervision by a qualified professional

RDV Rocher de l’Isle.

Un poco de iniciación en el campo de tiro y luego salga con su arco por una ruta de senderismo, en el entorno privilegiado de Jumilhac-le-Grand. Supervisión por un profesional cualificado

RDV Rocher de l’Isle.

Eine kleine Einführung auf dem Schießstand und dann geht es mit Ihrem Bogen auf eine Wanderstrecke in der privilegierten Umgebung von Jumilhac-le-Grand. Betreuung durch einen diplomierten Fachmann

RDV Rocher de l’Isle.

