Atelier création d’un collier ou objet décoratif en tissu Office de tourisme, 26 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand.

Atelier adulte

Ana-Luisa est une artiste / créatrice qui a habite en France depuis 2014.

Création d’ une petite pièce d art spéciale, une décoration murale ou un collier décoratif.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 12:00:00. .

Office de tourisme Place du château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Adult workshop

Ana-Luisa is an artist / designer who has lived in France since 2014.

Creation of a small special art piece, a wall decoration or a decorative necklace

Taller para adultos

Ana-Luisa es una artista / diseñadora que vive en Francia desde 2014.

Creación de una pequeña pieza de arte especial, una decoración de pared o un collar decorativo

Atelier für Erwachsene

Ana-Luisa ist eine Künstlerin / Designerin, die seit 2014 in Frankreich lebt.

Erstellen Sie ein besonderes kleines Kunstwerk, eine Wanddekoration oder eine dekorative Halskette

Mise à jour le 2023-04-20 par Isle-Auvézère