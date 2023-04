Viens fabriquer une pièce de monnaie ! Galerie de l’Or, 20 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand.

Grâce à Cathy et Mumolenus, la fabrication de pièces n’aura plus de secret pour toi !

On remonte le temps et on se laisse guider pour frapper la monnaie.

Sur réservation

Enfants sous la responsabilité des parents..

2023-07-20

Galerie de l’Or Place du Château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thanks to Cathy and Mumolenus, coin making will have no more secrets for you!

We go back in time and let ourselves be guided to mint coins.

On reservation

Children under the responsibility of their parents.

Gracias a Cathy y Mumolenus, ¡la fabricación de monedas no tendrá secretos para usted!

Retrocederemos en el tiempo y nos dejaremos guiar para acuñar monedas.

Con reserva previa

Niños bajo la responsabilidad de sus padres.

Dank Cathy und Mumolenus wird die Herstellung von Münzen kein Geheimnis mehr für dich sein!

Wir gehen in der Zeit zurück und lassen uns beim Münzenprägen anleiten.

Auf Voranmeldung

Kinder unter der Verantwortung der Eltern.

