Eté Actif – Descente en rappel château de Jumilhac, 19 juillet 2023, Jumilhac-le-Grand.

Voir Jumilhac depuis de Château, ça vous dit ? Vous descendrez en rappel depuis les toits du Château. Sensations garanties !

A partir de 10 ans, 8 personnes maximum par séance

Encadrement par deux professionnels diplômés.

RDV Château, Jumilhac le Grand.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

château de Jumilhac place du château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Would you like to see Jumilhac from the castle? You will abseil down from the roofs of the Castle. Sensations guaranteed!

From 10 years old, 8 people maximum per session

Supervision by two qualified professionals

RDV Château, Jumilhac le Grand

¿Quiere ver Jumilhac desde el castillo? Puede descender en rappel desde los tejados del castillo. ¡Sensaciones garantizadas!

A partir de 10 años, 8 personas máximo por sesión

Supervisión por dos profesionales cualificados.

RDV Château, Jumilhac le Grand

Möchten Sie Jumilhac von der Burg aus sehen? Sie werden sich von den Dächern des Schlosses abseilen. Der Nervenkitzel ist garantiert!

Ab 10 Jahren, maximal 8 Personen pro Sitzung

Betreuung durch zwei diplomierte Fachkräfte.

RDV Schloss, Jumilhac le Grand

Mise à jour le 2023-03-30 par Isle-Auvézère