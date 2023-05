Atelier Comme Cro Magnon Office de tourisme, 13 juillet 2023, .

Atelier « En famille ! »

Comment utiliser les mêmes couleurs et outils que les hommes préhistoriques. Essaye et tu repartiras avec ton œuvre !

15h30 / A partir de 6 ans

Enfants accompagnés.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 16:30:00. EUR.

Office de tourisme Place du Château

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop « As a family! »

How to use the same colors and tools as prehistoric man. Try it and you’ll leave with your own work!

3:30 pm / From 6 years old

Accompanied children

Taller « ¡En familia! »

Cómo utilizar los mismos colores y herramientas que el hombre prehistórico. ¡Pruébalo y saldrás con tu propia obra!

15.30 h / A partir de 6 años

Niños acompañados

Workshop « Mit der Familie! »

Wie man die gleichen Farben und Werkzeuge wie die Urmenschen benutzt. Probiere es aus und geh mit deinem Kunstwerk nach Hause!

15:30 Uhr / Ab 6 Jahren

Kinder in Begleitung

Mise à jour le 2023-03-31 par Isle-Auvézère